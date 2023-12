República Fight Championship teve lutas eletrizantes e foi sucesso de público

Um verdadeiro espetáculo tanto para os atletas quanto para o público. Este é apenas um resumo do República Fight Championship (RFC), que aconteceu no sábado, 16 de dezembro, no Parque Cachoeira.

William Lucas da Silva, proprietário da academia República Fight, que organizou o evento com apoio de parceiros, disse que o RFC alcançou o resultado esperado e foi um sucesso de público.

“Conseguimos levar o muay thai de forma gratuita para o público de Araucária e ainda arrecadamos muitos brinquedos e doces para alegrar o Natal das crianças. Agradeço a todos os apoiadores e patrocinadores e também deixo um agradecimento especial à equipe da organização, foi tudo excepcional”, declarou.

Confira os resultados das lutas:

Ruan Bruce Lee venceu Cristian Czicalo

Adriano Gustavo e João Seyboth empataram

Daniel ganhou do Brayan Eduardo por nocaute

Bruno Marcio venceu por pontos o oponente Matheus

Thales Zoio venceu por nocaute o Pablo

Cristian Miguel venceu por nocaute Winicius Gabriel

Vinicius Mees venceu por pontos o Rubens Lima

Cristian Miguel e Winycius Gabriel empataram

Edislanio venceu por pontos Cainã Santos

Diogo Novak venceu Marlon Lino por nocaute e se tornou o

detentor do cinturão

Edição n.º 1394