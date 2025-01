República Fight Championship trará um espetáculo de lutas para Araucária

Os amantes de esportes de combate já têm um compromisso imperdível para o próximo mês! No dia 22 de fevereiro, a partir das 17h, o Shopping Pinheiros será palco de um evento esportivo repleto de emoção: a República Fight Championship (RFC), em parceria com a Academia República Fight, trará combates eletrizantes de Muay Thai, com lutas masculinas e também nas categorias infantil e feminina, além de apresentações especiais de boxe.

O evento reunirá atletas de alto nível de diversas regiões, incluindo competidores do interior e litoral do Paraná, além de estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros. “Prepare-se para assistir de perto as disputas eletrizantes e momentos inesquecíveis que prometem agitar o público. Venha fazer parte dessa experiência única no coração de Araucária“, convida a organização.

Atenção, patrocinadores!

Os organizadores estão convidando patrocinadores que queiram associar suas marcas a um evento de grande visibilidade e impacto. Para mais informações sobre patrocínios, entre em contato pelo telefone (41) 99605-3341 (William).

As academias interessadas em participar também poderão entrar em contato, pois, o card ainda está aberto para inscrições de atletas.

Serviço

O Shopping Pinheiros fica na Av. Dr. Vítor do Amaral, 1769, no Centro. Para quem não puder comparecer, o evento será transmitido pela plataforma “Acesso Show Pay-Per-View”, garantindo que ninguém perca nenhum detalhe das lutas.

Edição n.º 1448.