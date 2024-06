República Fight realizará 8ª edição do RFC neste sábado (15)

A Academia República Fight realizará neste sábado, 15 de junho, a 8ª edição do República Fight Championship (RFC). O evento acontecerá às 18h na sede da academia.

A competição contará com 10 lutas emocionantes de Muay Thai, com o último combate sendo pelo cinturão. No local será montado um octógono especialmente para receber os lutadores do RFC.

Para os interessados em acompanhar as lutas e torcer pelo seu atleta favorito, a entrada antecipada está sendo vendida por R$ 35,00 e na hora da competição o valor será de R$ 45,00.

Mais informações de como adquirir o ingresso ou para mais detalhes do evento, entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99605-3341 ou pelo Instagram @republicafight. A Academia República Fight está localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, nº 1888, no segundo piso.