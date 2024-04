Republicanos mostra sua cara

A direção municipal do Republicanos realizou na última sexta-feira, 12 de abril, um evento para apresentar formalmente à comunidade araucariense a nova direção do partido, bem como seus pré-candidatos a vereador nas eleições municipais deste ano de 2024.

A reunião aconteceu na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR) e lotou o espaço. Presidente da direção municipal, o vereador Ricardo Teixeira agradeceu a confiança lhe depositada pela direção estadual da sigla, ressaltando que o Republicanos é o partido que mais tem crescido em todo o país ao longo dos últimos anos. “E aqui em Araucária o Republicanos se une ao grupo de partidos que integra a base de apoio do prefeito Hissam e que tem como pré-candidatos a prefeito e vice agora em 2024 a Hilda e o Ben Hur”, ressaltou.

Também durante a solenidade, a direção municipal do Republicanos apresentou sua chapa de pré-candidatos a vereador nestas eleições de 2024. “Trata-se de um grupo forte e comprometido com as causas da família araucariense”, ressaltou Ricardo.

Composta de 14 pessoas, cinco mulheres e nove homens, a chapa de pré-candidatos do Republicanos tem Ricardo Teixeira, Jackson Francisco Cabrini, Fabiano Leite, Gabriel Pereira Seninha, Marcio Nogueira, Pastor Gusmão dos Santos, Alex Furtado, Xerles Guilherme, Ilson de Lima, Marcos Deda, Juraci de Borba, Debora Soubert, Nadja Kulevicz, Marta Moraes e Regina Couto.

Também participaram do evento promovido pelo Republicanos o diretor-presidente da Cohab-Araucária, Lucínio Grebos, o procurador-geral do Município, Simon Gustavo de Quadros e o presidente da Câmara de Vereadores, Ben Hur Custódio de Oliveira (União).