Respeitável público: Agentes de trânsito apreendem caminhonete usada em divulgação de circo

Na tarde desta quarta-feira, 19 de fevereiro, agentes do Departamento de Trânsito de Araucária foram surpreendidos por uma caminhonete S10 personalizada com o tema do filme Jurassic Park, utilizada por um circo que está realizando apresentações na região.

O veículo foi abordado devido à presença de um dinossauro no teto, cuja altura ultrapassava o limite permitido por lei.

Ao consultarem a placa da caminhonete no sistema, os agentes constataram pendências na documentação desde 2018 e várias multas não pagas. Além disso, o condutor apresentou uma carteira de habilitação vencida.

Diante da situação, os agentes de trânsito tomaram as medidas cabíveis e o veículo foi encaminhado ao pátio municipal.