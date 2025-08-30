É grande a expectativa em torno da festa da padroeira da Paróquia Nossa Senhora das Dores, que este ano acontece no dia 14 de setembro. Isso porque além da comemoração religiosa e festiva que todos já conhecem, este ano a paróquia traz uma novidade: a 1ª Caminhada e Corrida Solidária da Padroeira. A realização é da própria Paróquia, com a coordenação técnica e cronometragem da Assessocor Assessoria Esportiva. A Prefeitura de Araucária é apoiadora do evento.

Se você quer participar, corra e se inscreva o quanto antes pelo link https://assessocor.online/evento/1a-corrida-e-caminhada-solidaria-da-padroeira-nossa-senhora-das-dores/729.

A prova será no domingo (14/09), com percursos de 5 e 10km e largada às 7h, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. No total foram disponibilizadas 650 vagas, porém restam menos de 100 para completar o segundo lote de inscrições, que vai até o dia 05 de setembro. A taxa é de R$ 55,00 + taxa do site e 1 kg de alimento para quer for participar da corrida, e R$ 40,00 + taxa do site e 1 kg de alimento para os participantes da caminhada. Os alimentos serão repassados aos Vicentinos, que vão atender famílias em situação de vulnerabilidade.

PREMIAÇÃO

Os 5 primeiros colocados nas categorias masculino e feminino, e os 3 primeiros colocados na categoria deficientes físicos, receberão troféus. Também haverá premiação por faixa etária para os 3 primeiros colocados masculino e feminino, nas seguintes categorias por idades: 16/19, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 65/69 e 70+.

Segundo a organização da prova, a entrega dos kits será no sábado (13), das 9h às 17h, no Salão Paroquial, que fica na Avenida das Araucárias, 3437, na Vila Angélica. Para moradores de outras cidades, os kits poderão ser retirados no dia da prova (14), das 5h30 às 06h30, no mesmo local. No momento da retirada do kit, o participante deverá entregar 1kg de alimento não perecível.

“Convidamos a todos para que não deixem essa oportunidade passar. Venham fazer uma caminhada ou uma corrida solidária e sintam a magia que isso proporciona”, convida a equipe Assessocor.