Após conquistar um público fiel, o restaurante Cristal II agora está em um novo endereço, oferecendo mais conforto, ambiente climatizado e uma estrutura moderna para melhor atender seus clientes.

A inauguração oficial aconteceu no Dia da Mulher e marcou o início dessa nova fase, que inclui expansão do cardápio e melhorias no serviço. O restaurante atende de segunda a sábado e conta com delivery próprio e pelo iFood.