Restaurantes à beira de rodovias poderão atender motoristas profissionais nas mesas

Caminhoneiros e motoristas profissionais que estão viajando pelas estradas paranaenses poderão consumir alimentos em lojas de conveniência e restaurantes localizados à beira das estradas. Foi publicado nesta quarta-feira, 3 de março, o Decreto 7001, que acresce uma alínea ao decreto 6983/2021, publicado na última sexta-feira (26).

De acordo com a nova regra, nos estabelecimentos localizados em rodovias fica autorizado o consumo no local por motoristas profissionais que estão viajando.

Vale ressaltar que a alteração é restrita aos estabelecimentos localizados em estradas e rodovias. Todos os demais restaurantes e lojas de conveniência seguem com restrição para atendimento ao público, podendo funcionar apenas pelo sistema de entregas ou retirada no balcão.

HISTÓRICO

O Governo do Estado pôs em prática uma série de medidas mais restritivas, com o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus. Até o próximo dia 08 de março está restrita a circulação das pessoas, das 20 horas e às 5 horas.

Além disso, o decreto número 6.983/2021 estabelece a suspensão das aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado, cursos técnicos e em universidades públicas e privadas.

