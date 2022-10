Resultado dos Exames

Quando Doutor deu uma zoiada nos resultado dos meus exame só deu uma franzida de testa, ponhô os zócros pra ver ser sendo mesmo verdade, cada linha que lia iéle falava: Caramba!!! Bem na verdade iéle falava outra palavra que começando com Ca…. mas fica feio iscrivinhar aqui no jornal!! Iéu tava meio angustiado, cada cara…mba que iéle falando iéu dava um gole nas saliva!! Apertava tanto as naldega que cadera já tava bamba. Quando Doutor resolveu coçar cabeça, se encostar na cadera e jogar os exame em cima da mesa, meu estomo que nunca teve problema começô a reinar, os intestino já tavon borbulhando, garganta tinha tanto nó que escoteiro nenhum conseguindo desmanchar. Enton Doutor baxô os zócros até a ponta do nariz, me zoiô bem no miolo dos zóio, e me falô: Parabéns seu Isidório!!!! Nesta hora parecendo que saindo os diabo do meu corpo!!! Ieu se sentiu mais tranquilo que se achegar a tempo na casinha na hora do aperto, mais leve que pena de ganso avuando na lagoa!!! Ieu enton pensô, se non sendo meu aniversário, pra que os Parabéns? Doutor enton contando que iéu já podendo entrar nun tal de guinebouk!! Guinebuk? Que sendo iesto?? Iéu conhecendo só o alfacebuk!! Será que sendo umas desta rede social mais nova? Doutor dizendo que Guinebuk, sendo o Livro dos Récorde!! Que nunca vendo uns númbro tão alto nos índice de Colestérico e dos Triglicério!! E me deu um beliscão no braço pra ver se ieu ainda estando vivo!!! Desgracéra Mésmo!!! E agora Doutor? que queu faço? Doutor dizendo que se ieu querendo prolongar vida vai ter que comer comida saldável. Comida saldável, ieu só comendo coisa que fazendo bem pra saúde, toresmo, costela de porco, miúdo de galinha, salame, xaxixo, churiço, carne vermeia, quejo gordo, estas coisa que non fazendo mal nenhum. E doutor Falando, que tem que fazer caminhada de pelo menos 5 km por dia!! Ah, nisso Doutor que me desculpe, ieu que non vai caminhar 5 km por dia de jeito nenhum, já chega o meu vizinho que caminhava 5 km por dia e hoje a gente nem sabe em que lugar do mundo que iéle estando!! Se for pra Morer que seje aqui mesmo que tudo mundo me conhecendo.

Publicado na edição 1333 – 13/10/2022