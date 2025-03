Retirada de radares na Rodovia do Xisto deixa motoristas confusos

A retirada inesperada de radares antigos na Rodovia do Xisto (BR 476), no perímetro urbano de Araucária, deixou muitos motoristas confusos. Quem trafegou pela via nos últimos dias, sentiu a falta dos dispositivos que mostravam a velocidade dos veículos, e questionou o motivo da remoção.

A Via Araucária, concessionária que administra a Rodovia do Xisto, informou que os radares retirados são os que já faziam parte do trecho quando a empresa assumiu a concessão, e que atualmente não estavam em funcionamento. “Os radares que estão em operação são somente os que já foram divulgados no final do mês de fevereiro”, explicou.

Os novos radares que começaram a operar no dia 27 de fevereiro estão localizados no Km 159+250 – perto da entrada para Campo Redondo, sentido Contenda; Km 159+380 – perto da entrada para Campo Redondo, sentido Curitiba; KM 160 – perto da entrada para o Rio Abaixinho, sentido Contenda; e Km 160+250 – perto da entrada para o Rio Abaixinho, sentido Curitiba.

E os trechos onde ocorreram a retirada dos radares na BR476 foram os seguintes: Km 151,960, km 153,030, km 153,030, km 148, todos nos dois sentidos, e ainda os kms 156 e 155,200.

