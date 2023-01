Retrospectiva 2022

Anualmente é importante avaliar as ações realizadas e os caminhos percorridos para projetar o futuro, e na educação municipal não é diferente!







Depois de vivenciar a pandemia em 2020 e 2021, tudo parecia que voltaria ao normal em 2022, no entanto, um olhar ainda mais significativo por parte dos profissionais da educação foi necessário para garantir o direito educacional para os – aproximadamente – 18 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A chamada do ano foi “a recomposição das aprendizagens”, tanto para as crianças/estudantes, como para os profissionais, que foram em busca de entender o contexto social para efetivar o processo de ensino e aprendizagem e qualificar o fazer pedagógico. As formações, e foram muitas, trouxeram como ementa a centralidade das crianças/estudantes e o papel que o professor possui em relação à equidade e ao direito de aprender de cada um dentro das suas especificidades. Nesse contexto, ainda, as equipes de ensino proporcionaram para as turmas de 3º e 4º anos uma avaliação diagnóstica visando auxiliar e compreender os avanços dos estudantes e quais os objetivos a serem alcançados no próximo ano letivo. Esse avanço reflete a importância que a educação tem dado a cada indivíduo responsável pelo processo de ensino e para cada sujeito que tem seu direito de aprender respeitado, pois na transparência da avaliação diagnóstica municipal para as turmas de 3º Ano, em língua portuguesa, a nota foi 79,95 e matemática, 72,99; já a média geral para as crianças dos 4º anos foi 65,05 em língua portuguesa e 70,11 em matemática.

Outro motivo de alegria e compromisso da educação municipal foi o 10º Prêmio Gestor Público do Paraná, que trouxe nesta edição mais uma conquista com o material estruturado EstudAr para as turmas de 4ºs e 5ºs anos.

Esses avanços são possíveis porque temos profissionais de excelência em cada sala de aula e, com isso, uma gestão engajada e comprometida com o futuro dos nossos pequenos araucarienses.

Também um avanço que se deve destacar é a inserção dos profissionais: psicólogos, assistentes sociais, o lavador de roupas que fazem rodízio nas unidades… além dos inspetores… sabemos que ainda temos muito por avançar, mas as conquistas são NÍTIDAS!

Quanto às questões estruturais, mais e mais avanços estão acontecendo na Rede Municipal de Ensino, além de livros de literatura, brinquedos, mobiliários, adquirimos televisores de 65 polegadas para as salas de aula do ensino fundamental, visando fazer um link com o canal ConectAr de Araucária, assim como a locação de notebooks, proporcionando aos professores em cada sala de aula a utilização da tecnologia a serviço da criança/estudante.

Como a gestão do Prefeito Hissam prioriza a educação, queremos fechar essa retrospectiva apresentando para toda comunidade as obras que entraram em andamento no ano de 2022:

1 – Construção da Nova Escola Municipal Egipciana Swain Paraná Carrano;

2 – Construção da Nova Escola Municipal João Leopoldo Jacomel;

3 – Construção da Nova Escola Municipal Profª Eglé Cordeiro Machado Pinto;

4 – Construção do Novo CMEI Profª Maria de Lourdes da Silva Chagas(Iguatemi);

5 – Construção/ampliação e reforma da Escola Municipal Nadir Nepomuceno Alves Pinto;

6 – Construção/ampliação e reforma do Cmei Plínio;

7 – Construção/ampliação do Cmei Profª Verônica Panek Hass;

8 – Construção/ampliação e reforma da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva.

Além da finalização das obras do Cmei Profª Alice Montrezol Mattos e da ampliação da Apae, ambas iniciadas em 2021.

Para 2023, outras 10 obras de construções estão em fase de conclusão de projetos e logo serão licitadas!

A educação de Araucária nunca avançou tanto em tão pouco tempo. Essa transformação vem contribuindo para que a Rede Municipal de Ensino busque sempre mais, indo além do que está posto em busca de formar cidadãos plenos!