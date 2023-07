Reunião discute propostas para combater a violência nas escolas estaduais

Atendendo a um pedido do Comitê de Segurança nas Escolas, a Câmara Municipal de Araucária recebeu na tarde de terça-feira (04/07) representantes do poder público, da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública Municipal, além de pais de estudantes da rede estadual de ensino. Na pauta, as ocorrências frequentes de agressões entre alunos, que estão acontecendo em diversas unidades de ensino do Estado. O que chama a atenção das autoridades policiais é que muitas dessas agressões ocorrem sem motivos aparentes ou ainda estão relacionadas a situações irrelevantes, que não justificam a violência física.

Allex Furtado, um dos coordenadores do comitê, e demais participantes do movimento, organizaram o encontro, em parceria com o novo comandante da 2ª Cia da PM de Araucária Tenente Francimar de Moraes Zamierowski, do secretário de Segurança Pública Municipal Lincoln Stygar, e alguns vereadores. “Além das agressões, o motivo da reunião foi discutir a falta de ações efetivas da Secretaria de Estado da Educação quanto à melhorias na segurança nas escolas. Para essa reunião convidamos a chefe do Núcleo Regional de Educação – Área Metropolitana Sul, Eliandra Francielli Bini Jaskiw, que infelizmente não compareceu e não justificou sua ausência”, comentou Allex.

Segundo ele, durante o debate houve a proposta de realizar uma audiência pública sobre o tema. Inclusive o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio, se comprometeu em oficiar nas próximas semanas o governador Ratinho Júnior sobre a problemática e cobrar uma solução mais efetiva em programas de prevenção. “A Polícia Militar e a Guarda Municipal detalharam as ações feitas de forma recorrente para zelar pela segurança dos alunos, seja na rede municipal, estadual ou particular. Vale ressaltar que de acordo com a GMA, nos últimos 45 dias foram realizados mais de 700 atendimentos pela corporação nas unidades de ensino araucariense visando a proteção de alunos e corpo docente”, reforçou Allex.

O Comitê de Segurança nas Escolas surgiu em abril desse ano com o objetivo de acompanhar as ações voltadas para garantir a integridade física e emocional dos alunos da rede de ensino no município de Araucária.

