Riba Saúde e Ortopédicos realiza café especial em comemoração ao Dia da Mulher

No próximo sábado, dia 8 de março, um café especial promete marcar a manhã das mulheres. O encontro, organizado pela Riba Saúde e Ortopédicos, será realizado das 9h às 13h na loja, localizada no Centro.

A iniciativa busca valorizar as mulheres com um momento de acolhimento, além de oferecer promoções exclusivas para quem passar pelo espaço. A proposta é combinar um gesto de carinho com a oportunidade de adquirir produtos com condições especiais.

Com o foco em saúde e bem-estar, a empresa oferece diversos produtos e serviços. Entre eles, a locação de equipamentos hospitalares, como camas hospitalares, cadeiras de rodas e de banho, muletas, andadores e botas imobilizadoras, voltados principalmente para pessoas com mobilidade reduzida temporariamente.

Além disso, a empresa comercializa produtos destinados a esteticistas, como cremes e acessórios, além de vestuário especializado para profissionais da área da saúde, incluindo jalecos e calçados ortopédicos.

“Venha tomar um café conosco, aproveitar descontos especiais e se surpreender! Esperamos por você! Confirme sua presença antecipadamente”, convida a proprietária.

SERVIÇO

Para conhecer mais sobre os serviços e produtos, a sede da empresa fica na rua Manoel Ribas, 1403, no Centro. Os telefones para contato são (41) 99655-8585 e (41) 3552-7156.

Edição n.º 1455. Nina Santos.