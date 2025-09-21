A Riba Saúde & Ortopédicos completa seu primeiro ano de atividades em Araucária, marcando presença no setor de saúde e bem-estar da região. Ao longo desses doze meses, a empresa ampliou sua atuação com a introdução de novas tecnologias e produtos na área de ortopedia, sempre priorizando qualidade e segurança em sua linha de itens.

Desde sua fundação, a empresa tem buscado oferecer soluções que atendam tanto pacientes em processo de recuperação quanto pessoas que desejam maior conforto no dia a dia. Entre os principais marcos deste primeiro ano, destaca-se a diversificação do portfólio, que inclui desde a locação de equipamentos hospitalares, como cadeiras de rodas, camas hospitalares, cadeiras de banho, muletas, andadores e botas imobilizadoras, até a comercialização de produtos voltados para estética e bem-estar.

A loja também disponibiliza jalecos, calçados ortopédicos e acessórios destinados a profissionais da área da saúde.

“Queremos trazer produtos com mais inovação e tecnologia para nossa cidade, oferecendo o que tiver de mais moderno e com qualidade para todos os nossos clientes. Nossas atendentes estão treinadas para indicar o melhor produto para cada pessoa”, afirma a proprietária Priscila Riba.

Os produtos da Riba Saúde atendem a diferentes necessidades de saúde, desde calçados ortopédicos, que proporcionam mais conforto no dia a dia, até equipamentos que auxiliam pacientes com mobilidade reduzida ou restrita. As formas de pagamento são facilitadas, com opção de parcelamento sem juros em até três vezes.

Para celebrar o aniversário, a empresa anunciou que ao longo do mês haverá promoções semanais em diferentes linhas de produtos. As ofertas serão divulgadas pelas redes sociais oficiais: no Instagram, pelos perfis @riba.saudeortopedicos e @ribasaudeortopedicos, e no Facebook, na página institucional.

SERVIÇO

Para conhecer mais sobre os serviços e produtos, a sede da empresa fica na rua Manoel Ribas, 1403, no Centro. Os telefones para contato são (41) 99655-8585 e (41) 3552-7156.

Edição n.º 1483. Maria Antônia.