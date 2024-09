Riba Saúde & Ortopédicos expande serviços e produtos para saúde e estética em Araucária

A Riba Saúde & Ortopédicos surgiu como resultado de uma oportunidade identificada pelos seus proprietários, após a compra da Masterfit Store, uma loja com cinco anos de atuação no mercado local e já consolidada na região por oferecer produtos voltados à saúde e estética. Após a aquisição da loja, a nova gestão decidiu expandir seu alcance, trazendo novos produtos e serviços para a população, atendendo demandas que anteriormente levavam os clientes a buscar alternativas em Curitiba, ou em alguns casos, sequer encontravam no mercado.

Com o foco em saúde e bem-estar, a empresa oferece uma gama diversificada de produtos e serviços. Entre eles, destacam-se a locação de equipamentos hospitalares, como camas hospitalares, cadeiras de rodas e de banho, muletas, andadores e botas imobilizadoras, voltados principalmente para pessoas com mobilidade reduzida temporária.

Foto: Victória Malinowski. Riba disponibiliza produtos para venda e locação.

Além disso, a empresa comercializa produtos voltados para a estética, destinados a esteticistas, como cremes e acessórios, além de vestuário especializado para profissionais da área da saúde, incluindo jalecos e calçados ortopédicos.

“A missão da Riba Saúde & Ortopédicos é facilitar o acesso da população local a produtos e equipamentos de qualidade, promovendo maior acessibilidade e conforto para quem necessita de cuidados especiais. A empresa busca constantemente inovar e trazer ao mercado de Araucária soluções que antes não estavam disponíveis na cidade, garantindo que tanto profissionais da área da saúde quanto pacientes possam encontrar tudo o que precisam sem precisar se deslocar para Curitiba”, afirmou Priscila Riba, proprietária.

Segundo ela, esse novo capítulo da história da empresa vem para oferecer aos seus clientes serviços e produtos de qualidade e continuar a história de sucesso que começou há cinco anos atrás.

Serviço

Para conhecer mais sobre os serviços e produtos, a sede da empresa fica na rua Manoel Ribas, 1403, no Centro. Os telefones para contato são (41) 99655-8585 e (41) 3552-7156.

Edição n.º 1433. Nina Santos.