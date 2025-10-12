O advogado Ricardo Alberto Escher, conhecido por sua atuação na advocacia e por ter presidido a OAB/Subseção de Araucária (gestão 2013/2015) e ainda atuado como Conselheiro Estadual da OAB Paraná (2016/2018), lança sua primeira obra literária intitulada ‘Como Encontrar Seu Propósito’. O evento de lançamento acontece no dia 14 de outubro, às 19h, na Livrarias Curitiba do Shopping Barigui, em Curitiba. E no dia 19 de outubro o livro será lançado no Shopping Pinheiros.

O livro é fruto de uma jornada pessoal de autoconhecimento e fé, inspirada nos ensinamentos bíblicos do livro de Provérbios, atribuído ao rei Salomão. “Chega uma fase da vida em que certos aspectos ficam sem sentido. Isso ocorre porque, embora se alcancem algumas metas, outras ausências persistem na existência. E eu fui em busca desse algo que estava faltando”, relata Escher. Essa busca espiritual resultou em uma conexão profunda com a Palavra de Deus, que o motivou a compartilhar suas reflexões por meio de uma série de transmissões ao vivo realizadas em 2023, nas quais comentou os 31 capítulos de Provérbios. Essas experiências deram origem ao devocional de 31 dias que compõem o livro.

A publicação propõe uma jornada de transformação pessoal, com foco na aplicação prática dos ensinamentos bíblicos à vida contemporânea. O autor aborda temas como família, negócios, atitudes e comportamento em sociedade, com o objetivo de inspirar o leitor a desenvolver uma mentalidade mais consciente e equilibrada. “A meta é transformar vidas”, afirma Escher. Ele explica que a leitura diária é acompanhada por um versículo e um comentário, seguidos de cinco perguntas que convidam à reflexão e à prática da gratidão, da presença e da fé. “O ontem é um local que você não tem acesso. O amanhã não existe porque é uma construção daquilo que você fizer hoje”, observa.

Escher conta que o ponto de virada ocorreu após o fim da pandemia, quando percebeu a necessidade de um novo sentido em sua vida. “Com o fim da pandemia, analisando o que tinha feito da minha vida até então, entendi que tinha que fazer algo a mais. Não sabia o que seria […]. Conheci mais e mais o mundo maravilhoso da Palavra de Deus e vi que tudo que já fazia estava na Palavra. Apenas liguei os fatos e entendi que se caminhasse seguindo os princípios contidos ali, minha vida seria melhor. E foi o que aconteceu. Encontrei um propósito e paz”, afirma.

O autor reconhece que essa jornada não foi isenta de desafios. “O propósito é algo que tem que ser claro em nossa vida. Se não for claro não é propósito. Sair da zona de conforto é um grande desafio. Aprendi que não tem zona de conforto. Existe uma zona de desfrute. Após conquistar seus frutos você tem que desfrutar e continuar plantando para ter mais e mais frutos. É uma eterna semeadura, colheita e desfrute”, explica.

Segundo Escher, a sabedoria contida em Provérbios tornou-se um mapa para viver de forma plena e presente. “Entendi que tinha que entregar algo que estava me transformando enquanto pessoa e ser humano. Entender que você é senhor do seu destino é maravilhoso. Se plantar vai colher, mesmo que não veja nada no início. A semente está germinando e um dia ela morre e brota para sair da terra”, relata.

O autor acredita que o livro será um presente transformador para o leitor. “A transformação que o leitor experimentará será algo ímpar em sua vida. Entender provérbios será um presente. Entender que o presente da vida é um presente, será um presente”, resume.

SERVIÇO

Lançamento do livro ‘Como Encontrar Seu Propósito’, de Ricardo Alberto Escher
Data: 19 de outubro
Horário: 14:30 às 17:30
Local: Shopping Pinheiros
Evento aberto ao público.

Edição n.º 1486. Maria Antônia.