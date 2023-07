Risotolândia abre inscrições da 1ª corrida beneficente Run For Health

O Grupo Risotolândia, líder no sul do Brasil em refeições coletivas e top 10 no segmento em todo o país, vai comemorar seus 70 anos de história com uma iniciativa especial: a primeira edição da corrida de rua Run For Health. O evento, que será em Curitiba, acontecerá no sábado, 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais, com expectativa de reunir aproximadamente 1.000 participantes.

A corrida também terá um viés social e toda a verba arrecadada com as inscrições, no valor de R$ 90 + taxa administrativa do site, será destinada à compra de alimentos não perecíveis, que serão transformados em cestas básicas para serem doadas em comunidades carentes de Curitiba e Araucária.

Categorias

Os participantes poderão se inscrever nas categorias infantil, individual, grupos de 5 pessoas e duplas mistas – com percurso de 5 km. Todos os participantes serão contemplados com um kit corrida especial contendo chip, camiseta, numeração e brindes exclusivos. O local para a retirada dos kits será divulgado em breve, proporcionando praticidade e organização aos corredores. A largada da corrida será na região do Estádio Durival Brito e Silva, o Vila Capanema, no bairro Jardim Botânico.

A Run For Health terá assessoria da SPORTION, uma das agências mais experientes no ramo de corridas de rua profissionais, garantindo toda a organização do evento, cronometragem precisa, segurança e apoio durante todo o percurso.

“Com o compromisso de tornar a corrida um evento anual em nosso calendário, o Grupo Risotolândia busca reunir cada vez mais pessoas engajadas em transformar suas vidas por meio de hábitos saudáveis. Estamos muito otimistas com o evento e com a certeza de que vamos impactar muitas famílias com esta iniciativa”, afirma Carlos Humberto de Souza, diretor presidente do Grupo Risotolândia.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link: Clique aqui

