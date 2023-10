Robótica desperta a criatividade de alunos no Colégio Estadual Ana Kava

A Robótica nas escolas exerce uma contribuição significativa para o aprendizado de crianças e jovens, eles aprendem a resolver as partes de um problema para depois juntá-las e solucionar a questão como um todo. É por isso que a Robótica passou a fazer parte do Novo Ensino Médio e o que era exclusividade das escolas privadas, agora está ao alcance das instituições públicas.

No Colégio Estadual do Campo Professora Ana Maria Vernick Kava, localizado na área rural do Tietê, os alunos da professora Jhenifer Amanda Starion, do 2º ano do Ensino Médio Noturno, se divertem nas aulas de Robótica. Recentemente os jovens trabalharam em um protótipo interessante, eles confeccionaram a fonte de um kit Chassi 2wd, em um carrinho que possui alguns sensores.

Eles fizeram a montagem do protótipo, porém não iniciaram a programação dos circuitos em si. Com o conhecimento prévio sobre tensão, circuitos, correntes elétricas que eles haviam adquirido, fizeram tudo funcionar sozinhos, os motores, as rodas, no entanto, ainda faltam as devidas configurações e comandos.

“As aulas destes protótipos vêm diretamente da SEED (Secretaria de Educação), como parte da disciplina de Robótica – Física I, para que o professor as aplique, eu gosto de trabalhar em sala, incentivando a inovação e a criação dos alunos. No caso desse kit Chassi, fomos até um determinado estágio e agora fizemos uma pausa no protótipo porque estamos trabalhando no planejamento da Feira de Conhecimento. Para a feira, nós da Robótica estamos em conjunto com a matéria de Biotecnologia, realizando projetos de irrigador/dispenser automático para uso rural/agronegócio”, explica a professora.

Edição n.º 1384