Quando se perciza ir pra cidade pra resolvér assunto com banco, pagar as conta, levar ducuménto e ótras cóisa, se perde quase dia intéro de trabaio, ômbinu vai bém cedo e de volta pelas hora do almoço e ainda quando se perde tém que mésmo ficar esperándo sentadon na praça ou nos bar. Perder dia de trabaio é perder dinhéro, despóis as praga, os capinzéro num querem ném sabér, von tudo se alastrando e nótro dia tém que trabaiar dobrado pra dar conta do sirviço. Iéu no armazéi estando, reclamando do dia de trabaio perdido quando contaron que as modernidade ton chegando na roça, despóis que ponharon iéstas internéte sem fiu, as antena de cebular agora se achegô hora de ponharem sirvisso de roçaboy, rapaizinho trepado numa lambreta com caxa no bagagéro que leva e tráis encoménda da cidade e cobra viage que saindo mais barato que perder dia de trabaio. Iéu interessando pelo assunto e preguntô quanto custando e viu que vantage mésmo séndo, custando tréis véis mais que passage de ômbinu mais pélo menos enquanto os negócio son resolvido na cidade a enchada non parando de capinar. Iéu resolvéu testar o sirvisso de roçaboy e levô no armazém as conta da lúis, carné de pagamento do baú da filicidade, ainda pra aproveitar viage pidiu pra fazér entréga de pacote de salame, dóis quilo de cebola na casa paroquial pra agradar padre e fazer palpitinho no jogo do bicho. Rapaiz pegô encoménda e no final do dia tróche tudo certinho, inté com o tróco. Iéu ficando encantado com sirvisso que resolvéu enton contratar trabaio para ótro dia, pagamento do incra, levar documénto na prefetura, pra aproveitar viagem mandô encoménda de óvo caipira, um féxo de chéro verde, e fazer um palpitinho no jógo do bicho, rapaiz véio buscar trabaio só que dessa véis véio de corcel II, iéu perguntando se mais caro saiéndo pra entrega com altomóve, e rapaiz contô que pra freguéis véio preço non subindo, iéu facéro ficando, rapaiz sabendo fazér fidelizaçon de cliénte, apresentando sirvisso profissional e alta qualidade, ansim non téve como non mandar mais trabaio nótro dia, um saco de batata pro restaurante, saco de mio pro aviário e radio de válvula pra consérto e pra aproveitar viagem mando trazér jornal, umas cibaléna e fazér palpite no jógo do bicho. Rapaiz já vindo trazér encoménda de kombi, iéu penso, iéste é negócio lucrativo mésmo e contente ficando que rapaiz porgredindo na vida e trocando de altomóvel todo dia, daqui póco já vai estar tendo frota e com monton de roçaboy trabaiando. Mandô incoménda de ótro dia do mésmo jeiton e rapaiz entragando com iéstas van, ótro dia de caminhon furgon e ansim fói uns cinco dia. Quando fói fazér encoménda onte, contaron que rapaiz sumiu, já fazéndo tréis dia que non aparecendo, iéu preguntô se rico ficando e non percizando trabaiar, enton contaron qui rapaiz téve muita sorte, ganhando cinco véis siguida no jógo do bicho e com dinhéro montô frota de ômbinus, iéu se alembrando, iéle non entregando nenhuma véis os meus palpitinho do jógo do bicho. Desgracéra Mésmo !!!!!

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021