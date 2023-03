Rodada da Copa da Amizade foi adiada e times de Araucária vão estrear no dia 18

As equipes Grêmio Esportivo Araucariense, Costeira FC e Araucária FC, que fariam a estreia na Copa da Amizade 2023 – Série Prata no sábado (11/03) tiveram que esperar mais uma semana para poder entrar em campo. A rodada foi adiada por conta das chuvas, que prejudicaram as condições dos campos da região metropolitana onde os jogos seriam realizados, e foi remarcada para o próximo sábado (18/03).

O Grêmio jogará às 9h30 contra o Real Deportivo Master, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto, o Araucária enfrentará o Piraquara às 9h45, no campo do Piraquara e o Costeira jogará contra o Santíssima Trindade às 10h45, no campo do Santíssima Trindade.

Edição n. 1354