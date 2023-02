Rodada da Segundona Municipal foi repleta de gols

As rodadas da Segundona 2023 – Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão continuam movimentando as torcidas. No domingo (19/02) a rede balançou 36 vezes durante os seis jogos da 6ª rodada. No jogo entre o Industrial e o Novo Iguaçu os ânimos ficaram mais acalorados e houve uma pequena discussão em campo, que foi rapidamente contornada com as expulsões de três jogadores de cada lado. Depois disso, a partida seguiu normalmente.

Os resultados da rodada foram os seguintes: Galacticos 04X01 Máfia, Seleto 09×00 Ponte Preta, Novo Iguaçu 01×05 Industrial, Projeto de Olho no Futuro 02×02 Penharol, Santa Clara 04×04 Guajuvirense e São Paulo 03×01 Projeto Vencer.

Classificação

Após a 6ª rodada o São Paulo se manteve na ponta da tabela da chave A com 15 pontos, seguindo pelo Seleto com 13, Projeto Vencer em 3º com 10, Ponte Preta tem 6 pontos (4º colocado), Galacticos está em 5º com 6 pontos, Madureira está na 6ª posição com 3 pontos e Máfia segue sem pontuar.

Pela Chave B o Penharol segue na liderança com 13 pontos, em 2º está o Projeto de Olho no Futuro com 13 pontos, Panterões em 3º com 9, Santa Clara é o 4º colocado com 7 pontos, Industrial tem 6 pontos e aparece em 5º lugar, Novo Iguaçu está na 6ª posição com 3 pontos e o Guajuvirense tem apenas 1 ponto. Confira os jogos da 7ª rodada.

Domingo 26 de fevereiro

Estádio Municipal Emílio Gunha

9h – Galacticos X Projeto Vencer

11h – Penharol X Santa Clara

13h30 – Máfia X Madureira

15h30 – Guajuvirense X Novo Iguaçu

Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h30 – Seleto X São Paulo

15h30 – Industrial X Panterões

Folga na rodada – Ponte Preta e De Olho no Futuro