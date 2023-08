Rodada de estreia da Primeirona animou as torcidas com chuva de gols

No último final de semana, dias 19 e 20 de agosto, foi dada a largada para o Campeonato Municipal de Futebol Amador – 1ª Divisão. Na rodada de estreia os torcedores já puderam sentir o que vai ser a competição, com jogos eletrizantes e uma chuva de gols. Organizado pela Liga Desportiva de Araucária o campeonato deste ano conta com a participação de seis clubes, que disputam nas categorias adulto e juvenil.

Pelo Juvenil a equipe do Chantilli goleou o Três Jardins em 6X1, Contenda venceu o Grêmio por 5X2 e o Gapar ganhou do Jatobá por 4X2. Na categoria Adulto o Chantilli e Três Jardins empataram em 0X0, o Grêmio venceu o Contenda por 3X2 e o Jatobá ganhou do Gapar por 1X0. Acompanhe os jogos da segunda rodada.

Sábado – 26/08

Categoria Juvenil

13h30 –Três Jardins X Contenda

Local – Centro Esportivo Costeira

Domingo (27/08)

Categoria Juvenil

13h30 – Jatobá X Grêmio

Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

13h30 – Chantilli X Gapar

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Categoria Adulto

15h30 – Jatobá X Grêmio

Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

15h30 – Chantilli X Gapar

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

