Rodízio é novamente suspenso até domingo, 14, pela Sanepar

Foto: Marco Charneski

Suspenso desde as últimas fortes chuvas registradas em Araucária e nas demais regiões metropolitanas de Curitiba e acompanhando o decreto 7.020/2021, do Governo do Estado, que priorizou o isolamento social, o rodizio no abastecimento segue paralisado até este domingo, 14 de março. A Sanepar informou sobre a decisão no início da tarde desta quarta-feira, 10.

A empresa chegou a anunciar a retomada na segunda-feira, 8, para quarta-feira, a partir das 16h, nos bairros do município, mas após estudos nos níveis das barragens, divulgou que o rodízio retornará apenas na segunda-feira, 15, seguindo a programação do calendário de regiões e bairros padrão.

Em resposta a imprensa, a companhia explicou que trabalha com um parâmetro mínimo de reservação para analisar novos modelos de rodízio. “Essa avaliação tem sido diária e considera as previsões dos institutos meteorológicos, a evolução das chuvas e a confirmação de um volume de segurança nos reservatórios”, diz a nota.

Embora reconheça a importância da medida para que as pessoas tenham mais conforto em casa com o abastecimento regular, a Sanepar reforçou o pedido de colaboração dos usuários com o uso racional de água, sem excessos nem desperdícios.

“A Diretoria fará a revisão dos últimos acontecimentos e a projeção de cenários com simulações variadas e amplas, incluindo na análise, além do consumo, o efeito prático das últimas chuvas e o impacto da suspensão do rodízio na RMC nesse período de 12 dias, para decidir os procedimentos que deverão ser seguidos a partir de segunda-feira, 15 de março, e que serão informados com antecedência,” explica a Sanepar em nota.