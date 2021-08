Rodízio rígido segue valendo e população reclama das tabelas da Sanepar

Na manhã de quarta-feira, 18, o nível da barragem do Passaúna estava em 59,79%. Foto: Marco Charneski

As fortes chuvas que atingiram Curitiba e região nos últimos dias trouxeram um pouco de alívio para a situação da seca. Embora o mesmo tenha ocorrido com relação ao nível dos reservatórios da Sanepar, não foi o suficiente para encerrar o rodízio anunciado no início do mês, que prevê 36 horas de fornecimento e 36 horas de suspensão da água – ou seja, um dia e meio com água e um dia e meio sem. Para a população, que esperava uma situação mais favorável por conta das chuvas, as medidas de economia de água seguem valendo.

O grande problema é que o rodízio mais rígido acabou gerando alguns transtornos para muitos moradores. Segundo eles, os cortes programados não estão seguindo a tabela divulgada pela Sanepar, pegando muita gemente de surpresa, com cortes no fornecimento antes do prazo e, em alguns casos, retomada muito após o prazo previsto.

“Aqui no bairro Iguaçu ficamos sem água além do que consta na tabela, estão de sacanagem. Não recebemos a água que pagamos. Cadê o povo para se unir e fazer uma denúncia coletiva contra a Sanepar e pedir fiscalização no órgão?”, criticou uma moradora.

“Acho engraçado que eles divulgam uma tabela hoje e hoje mesmo já tem rodízio no meu bairro. Quem trabalha o dia inteiro não consegue nem se preparar, recolher água. Ridículo isso”, disse outra consumidora.

“Esse povo não faz investimento, faz o tal rodízio e não abaixa um centavo do valor da fatura. Tem dias que não temos água nem pra tomar banho, pois não tem pressão no chuveiro. Voltamos ao tempo da pedra, tomando banho de bacia. No último corte, quando a água voltou, estava tão fraca que saia só um pingo e mal ligava o chuveiro. Tá complicado”, reclamou um morador.

A Sanepar orientou que toda reclamação com relação aos rodízios seja registrada no 0800-200-0115 para que a companhia possa fazer a verificação em campo. “Se existe algum problema, a área técnica tem que ser acionada para verificação”, explicou. A Sanepar disse ainda que desde o último dia 15 de agosto, até o dia 18, apenas duas reclamações com relação à falta de água em Araucária haviam sido registradas.

Caixas d’água

Se nas casas com caixa d’água a situação por conta dos rodízios está complicada, nos locais onde o morador não possui o equipamento, os transtornos são ainda maiores. Por isso que a Sanepar e a Prefeitura firmaram um convênio para doar caixas d’água para famílias em situação de vulnerabilidade social. Recentemente, 112 famílias araucarienses foram contempladas pelo projeto Caixa D’Água Boa. Além de ganharem uma caixa d’água e 1 um kit de instalação, estas famílias receberam capacitação para instalação adequada e subsídio financeiro para o serviço.

Segundo a Sanepar, já foram instaladas 126 caixa d’água em Araucária através desse projeto e há previsão de instalação de mais 30, com prazo final até outubro, podendo ser instaladas antes.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021