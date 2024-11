A fiscalização de velocidade na BR-476 (Rodovia do Xisto) vai aumentar. A Via Araucária, concessionária que administra a rodovia, instalou 4 novos radares (2 em cada sentido da rodovia) com limites de velocidade de 60 e 80 km, que vão ampliar a fiscalização entre os Kms 159 e 160, que compreendem um trecho de reta perigoso, onde frequentemente ocorrem graves acidentes (veja na tabela). Além disso, a concessionária implantará um sistema mais moderno nos demais radares que já existiam na BR-476.

Os equipamentos foram instalados no mês de outubro, porém não estão multando, tanto que parte deles ainda está coberta com plásticos pretos, servindo apenas como sinal de alerta, para que desde já os motoristas fiquem atentos. A previsão é de que os radares novos e os reformulados comecem a multar em fevereiro de 2025, após passarem por aferição.

Todos os dados a respeito da implantação dos radares foram obtidos pelo O Popular junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da Lei de Acesso à Informação. A PRF ressaltou que a relação dos pontos é preliminar, podendo sofrer alterações ao longo do processo de implementação.

Confira onde estão os novos radares:

Rodovia do Xisto terá 4 novos radares; veja onde foram instalados 1

