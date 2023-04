Rompimento de adutora pode afetar abastecimento de água em Araucária

A Sanepar informa que nesta quarta-feira (26/04), houve o rompimento da adutora que leva água do Tatuquara ao Campo de Santana, em Curitiba, o que afetará o abastecimento em bairros de Araucária. Devido à complexidade da tubulação, o conserto será feito ao longo do dia de hoje, com previsão de término à noite e de normalização do abastecimento até as 6 horas da manhã de quinta-feira (27).

Os bairros afetados serão o Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira.

A orientação é para que os moradores façam uso racional da água, restringindo o consumo para alimentação e higiene pessoal. Imóveis com caixa d’água compatível com o número de moradores e a atividade comercial que desenvolvem não devem ficar desabastecidos.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Foto: Divulgação.