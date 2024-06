Rompimento de cabos de energia deixou quase 7 mil pessoas sem luz em Araucária na noite passada

Na noite da última quinta-feira, 13 de junho, muitos moradores de Araucária foram surpreendidos por uma queda repentina de luz. A falta de energia atingiu principalmente os bairros Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

De acordo com a assessoria de comunicação da Copel, a causa do apagão foi o rompimento de cabos de média tensão na região da rua José Wisocki, no bairro Tindiquera, e na rua João Romanowski, no bairro Costeira. O problema se deu às 20h e foi seguido de um estrondo gigantesco, que pode ser ouvido nos arredores do trauma.

Por conta do problema, às 20h03 cerca de 6,3 mil unidades consumidoras foram desligadas. Também conforme a Copel, imediatamente após o ocorrido, diversas equipes foram mobilizadas para trabalhar na regularização do fornecimento de energia. “A recomposição do fornecimento iniciou após dois minutos, avançando gradualmente ao longo da noite”, informou a empresa.

A restauração total da energia nos domicílios afetados foi concluída por volta de 1h30, com a finalização da manutenção da rede elétrica e a religação dos últimos 575 domicílios mais próximos da origem da ocorrência.

Serviço

Para registrar alguma queda de luz, deve-se entrar em contato com a Copel pelo número 0800 51 00 116, ou pelo aplicativo da Copel.