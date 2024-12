ROMU apresenta balanço positivo no seu primeiro ano de atuação

O Grupamento de Policiamento Tático da Guarda Municipal de Araucária – ROMU, divulgou um balanço das ocorrências atendidas no seu primeiro ano de existência e comemorou o excelente desempenho. O grupo foi criado em abril de 2023, com objetivo de modernizar o policiamento ostensivo, seguindo uma tendência nacional, no emprego dos efetivos das Guardas Municipais.

A ROMU atua no policiamento ostensivo/preventivo uniformizado e no apoio às demais Guarnições de Área, mas sobretudo nas ocorrências de maior vulto onde há necessidade do emprego de Técnicas de Policiamento Especializado e armamento de maior poder.

Para o Coordenador Operacional da ROMU, GM Carlos Alexandre Matias, a maior dificuldade encontrada pelo grupamento neste primeiro ano de atuação, foi conquistar seu próprio espaço, tanto dentro da corporação quanto fora dela. “A ROMU possui quase 100% do seu efetivo formado por GMs novos, só tem um integrante que é mais antigo. Todos pertencem a sexta turma, ingressos do último concurso. Então, até provarmos que éramos capazes, o caminho foi longo e encontramos muitas dificuldades. Não foi fácil conquistar o respeito e a confianças das pessoas”, revela.

O coordenador ressalta que os guardas municipais que fazem parte da ROMU passaram por um longo aprendizado, com participação em curso profissional, cursos de capacitação dentro e fora da instituição. “Fizemos um curso na RONE, buscando mais conhecimento para aplicar dentro do Grupamento. Mas graças a Deus, com o trabalho sério que apresentamos e os números bem expressivos, conseguimos consolidar esse respeito e credibilidade”, declara o GM Matias.

Balanço positivo

Em pouco mais de um ano, o Grupamento de Policiamento Tático da Guarda Municipal de Araucária, realizou diversas prisões nos mais diversos tipos de crimes, como apreensões de armas de fogo, drogas ilícitas e veículos furtados e/ou roubados. Entre abril de 2023 a dezembro de 2024 (até a presente data) a ROMU atendeu 1.132 ocorrências. Acompanhe na tabela.

Levantamento de ocorrências 2023 – 2024

Foto: Divulgação

Edição n.º 1446.