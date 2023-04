ROMU prende homem de 32 anos que teria ameaçado pai de 65

Por volta de 14h10 do domingo de Páscoa (09/04), uma equipe da ROMU atendeu uma ocorrência na Rua Ana Dranka Druszcz, no bairro Boqueirão. No local, um senhor de 65 anos relatou que seu filho de 32, que estaria sob efeitos de drogas, havia ameaçado todos que estavam na residência com um facão e uma espécie de espada. Ao avistar a viatura policial, o agressor tentou se esconder no interior da casa.

Com autorização do pai do indivíduo, os agentes entraram na residência e realizaram a abordagem. O agressor não obedeceu à ordem, sendo necessário contê-lo com uso moderado de força. Diante do interesse do pai em representar criminalmente contra o filho, o sujeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.