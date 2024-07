Rosane abre mão de candidatura a prefeita

A novela envolvendo a indicação do candidato a prefeito de Araucária pela Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) teve mais um episódio nesta terça-feira, 9 de julho. Isto porque em reunião realizada pelas direções estaduais dos três partidos, em Curitiba, o Partido Verde (PV) abriu mão da candidatura de Rosane Ferreira como cabeça de chapa.

O movimento de Rosane foi classificado como uma surpresa para alguns dos integrantes do PV, PT e PC do B, que integram a Federação. Isto porque, na semana passada, a ex-vereadora havia conseguido uma vitória junto aos diretórios estaduais do trio de partidos.

Na ocasião, os presidentes de PT, PV e PC do B desconsideraram a indicação por maioria de Samuel Almeida da Silva (PT), que era o predileto das direções municipais de PT e PC do B, e bancaram o nome de Rosane, que era a predileta do PV.

Agora, quando todos achavam que a pauta estava superada, foi o PV municipal quem retirou a pré-candidatura de Rosane, abrindo mão da vaga para a chapa encabeçada por Samuel.

Segundo apurou nossa reportagem, Rosane teria tomado a decisão de abrir mão da indicação da Federação ao sentir que não conseguiria pacificar o PT e o PC do B local. Isto porque, mesmo após a confirmação de seu nome como indicada para liderar a majoritária, petistas e comunistas locais insistiam em defender a indicação de Samuel, acusando – inclusive – Rosane de ser antidemocrática e de ter articulado em instâncias superiores da Federação para impor sua candidatura.

Nossa reportagem procurou a presidente do PV de Araucária para entender os motivos que levaram o partido a abrir mão da indicação. Nadir Batista da Silva afirmou que – infelizmente – alguns setores do PT não se mostraram dispostos a compor, respeitando a indicação da Federação, o que inviabilizou a construção de uma candidatura focada no melhor para Araucária.

Procuramos também a ex-vereadora Rosane para falar sobre os motivos de sua desistência. Ela, porém, até o fechamento desta matéria não retornou aos contatos de nossa equipe.

Entramos em contato também com o presidente do diretório municipal do PT, Osvaldo Marcondes, que integrava a ala do partido pró-Rosane. Ele confirmou a opção da ex-vereadora de abrir mão de sua indicação. “Infelizmente, em minha opinião, quem perde com isso é a cidade de Araucária, que não terá a oportunidade de ver uma pessoa preparada buscando o voto do eleitor”, afirmou.