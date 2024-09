Rotary Club de Araucária inicia Campanha do Panetone Solidário

O Rotary Club de Araucária iniciou a Campanha do Panetone Solidário 2024, cujo objetivo é arrecadar fundos para aplicar nos projetos do clube. Os panetones são nos sabores frutas cristalizadas e chocolate e este ano trazem uma novidade: a embalagem diferenciada e bem charmosa.

Segundo o Rotary, os panetones são uma excelente opção de presente, inclusive podem ser adquiridos por empresas que desejam presentear seus colaboradores no final do ano. O valor da unidade é R$ 35,00 ou a caixa com 12 unidades a R$ 420,00.

Os pedidos podem ser feitos até 14 de novembro, pelo fone/WhatsApp (41) 99611-1948 e o pagamento é através do PIX CNPJ do Rotary 01.514.760.0001-80. O comprovante deve ser encaminhado para o mesmo telefone.

Edição n.º 1433.