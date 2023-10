Rotary Club de Araucária inicia campanha Panetone Solidário

O Rotary Club de Araucária deu início a mais uma campanha Panetone Solidário, cuja renda obtida com a venda será revertida para seus projetos sociais.

A exemplo de anos anteriores, os panetones vêm nos sabores frutas cristalizadas e gotas de chocolate e o preço é R$20 cada ou R$240 a caixa com 12 unidades.

Os pedidos devem ser feitos até o dia 14/11 no Whatsapp (41) 9611-1948 e o pagamento poderá ser feito via PIX no CNPJ do Rotary 01.514.760.0001-80. A previsão de entrega dos panettones será até o dia 10 de dezembro. “Faça o seu final de ano mais solidário, feliz e saboroso, presenteando amigos, colaboradores e degustando um saboroso panetone com a família”, convida o clube.

