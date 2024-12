Roupas de banho fluorescentes podem prevenir afogamentos de crianças

Verão é sinônimo de sol, praia e muita diversão. Mas quando se trata de crianças, os cuidados devem ser redobrados. Você sabia que a cor da roupa de banho do seu filho pode garantir mais segurança nas praias e piscinas? Isso mesmo! Os pais devem vestir as crianças com roupas fluorescentes, nas cores verde, rosa, azul e laranja. Isso facilitará o monitoramento e a identificação delas na água, na areia ou mesmo em ambientes de grande aglomeração.

“É aconselhável evitar os tons azuis e verdes, que costumam se assemelhar à água do mar e das piscinas. As cores vivas se tornam mais visíveis, principalmente quando a água está em movimento. Isso vale para os adultos também. Nas caminhadas em trilhas e passeios em locais ermos, não é recomendado o uso de roupas camufladas, pois elas podem dificultar a localização caso a pessoa se perca”, explica o Corpo de Bombeiros de Araucária.

Os bombeiros dão novas dicas para manter a segurança no verão e período de férias. Por exemplo, sempre avisar alguém e repassar o roteiro, bem como, manter contatos frequentes com amigos e familiares, a fim de, numa possível emergência, as informações, como a última localização e referências, serem fornecidas às autoridades. “Vale ressaltar ainda que, na região de Araucária, as represas não são locais apropriados para banho, pelo alto risco de afogamento”, salientam os bombeiros.

Outra orientação importante é respeitar as sinalizações na hora de entrar na água. O alerta se faz necessário diante de casos recentes de afogamentos. “Neste final de semana, dois jovens morreram afogados na Praia Mansa, em Matinhos. Em Araucária, até este momento de 2024, já tivemos dois afogamentos, contra dois registrados em todo o período de verão de 2023”, orientam os bombeiros.

Edição n.º 1446.