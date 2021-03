Rua das Papoulas receberá manutenção preventiva

Compartilhe esta notícia:

A rua das Papoulas está na lista de ruas que serão asfaltadas pela Prefeitura de Araucária. Foto: Marco Charneski

Moradores do bairro Campina da Barra estão reclamando das péssimas condições da rua das Papoulas, no bairro Campina da Barra. Segundo eles, existe um pequeno trecho da via que ainda não foi asfaltado e está causando transtornos para motoristas e pedestres. “Só um pedaço da rua está sem asfalto, e a Prefeitura já asfaltou quase tudo por aqui. Por que não concluem tudo?”, indagou um morador. “Se o asfalto não for feito, os buracos vão tomar conta da via. Assim fica difícil transitar em segurança”, acrescentou outra pessoa.

Em resposta às reclamações da comunidade, a Secretaria Municipal de Obras informou que será feita uma manutenção preventiva na rua das Papoulas. Quanto à pavimentação definitiva, explicou que ainda não é possível de ser realizada, porque depende da desapropriação de uma parte da área. Adiantou porém, que a obra já está no cronograma de projetos da secretaria.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021