Rua no jardim Sabiá, alvo de reclamações, será revitalizada em breve

A Rua Capitão Aristóteles Moreira, no jardim Sabiá, tem sido alvo de muitas queixas de motoristas e pedestres devido à quantidade de buracos que apresenta. Segundo algumas pessoas que reclamaram, o asfalto parece estar “esfarelando” e precisa urgente de manutenção. “Essa rua já está cheia de remendos, sinal de que o asfalto precisa de uma atenção especial. Daqui a pouco não tem mais como remediar, terá que ser feita uma nova pavimentação”, disse uma das motoristas.

Com relação ao asfalto nesta via, em outubro de 2021 a Prefeitura de Araucária anunciou que lançaria processos licitatórios para escolha das empresas que executariam obras de revitalização em ruas de três importantes loteamentos da cidade e um deles é o jardim Sabiá. As obras irão contemplar serviços de drenagem, reforço da base da pista, galeria de águas pluviais, calçamento e meio fio. O asfalto a ser aplicado nessas vias é o concreto betuminoso usinado à quente, o chamado asfalto definitivo. No jardim Sabiá, os trabalhos de revitalização englobarão oito ruas, por exemplo, a recuperação de todos os setecentos metros da Anastácio Flizikowski e os mais de quinhentos da Capitão Aristóteles Moreira.

Diante das recentes reclamações, a Secretaria Municipal de Obras relembrou esta informação oficial e reforçou que a via está contemplada na revitalização do jardim Sabiá. Disse ainda que o início dos serviços deverá acontecer em até 10 dias após a publicação do contrato.

Foto – Emanoel dos Santos

Texto: Maurenn Bernardo