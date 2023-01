Rua no Jd Condor alaga sempre que chove e SMOP disse que irá verificar a situação

Uma moradora da Rua Macieiras, no Jardim Condor, entrou em contato com a redação do Jornal O Popular para reclamar sobre um problema que, segundo ela, tem sido recorrente. Sempre que chove, a rua onde mora fica alagada, muito provavelmente porque as bocas de lobo devem estar entupidas e não vencem escoar a água. “Com certeza os bueiros estão entupidos, não é normal alagar tanto assim, a rua vira um rio e a água acaba invadindo as casas. A manilha que existe aqui também deve estar com problema, por isso não vence escoar a água da chuva”, comenta.

A moradora disse que já entrou em contato com a Prefeitura por algumas vezes, mas até o momento nenhuma equipe foi enviada até o local para verificar a situação. “Já fizemos solicitação pelo site, mas desanimamos porque moramos aqui há anos, isso sempre ocorreu, e nada foi feito”, lamenta a mulher.

Sobre a solicitação, a Secretaria Municipal de Obras informou que vai verificar a situação da rua tão logo seja possível, pois devido à sequência de fortes chuvas, as equipes da secretaria estão atuando em diversos locais do município para atender ocorrências referentes a problemas de drenagens.