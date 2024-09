Rua sem asfalto perto do Parque Cachoeira deixa moradora insatisfeita

Uma moradora da Rua Carlos Cezar Celusniak, que fica do lado do Parque Cachoeira, no bairro Iguaçu, disse que vem sofrendo com falta de pavimentação na via. Segundo ela, o asfalta foi retirado há cerca de um mês e a Prefeitura ainda não refez a nova pavimentação.

“Com esses dias secos, a rua tá virada em terra. A poeira tem tomado conta de tudo e atrapalhado a vida e a saúde das pessoas aqui do bairro. Devido ao clima seco, tem muita gente tossindo, com asma, bronquite, e a poeira torna o quadro ainda pior”, criticou.

Ainda de acordo com a moradora, quando chove a situação até ameniza um pouco, mas se a chuva for forte, as pessoas acabam sofrendo com o barro. “Nesses últimos dias não podemos nem abrir janelas e portas porque a poeira invade a casa”, completou.

Sobre a reclamação da moradora, a Secretaria Municipal de Obras (SMOP) informou que esta semana ou na próxima deverá ocorrer o serviço de pavimentação na Rua Carlos Celusniak. Explicou que o serviço só não foi realizado ainda porque a máquina utilizada teve problemas. “Agora que já está consertada, a programação de serviços segue normalmente”, justificou.

A SMOP lembra que está sempre à disposição da comunidade para esclarecer possíveis dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (41)3614-7580.

Edição n.º 1431.