Rumo ao estadual! Alunas do COC estão fazendo história no xadrez

Você sabia que Araucária tem grande destaque no xadrez? É surpreendente ver os pequenos araucarienses conquistando prêmios incríveis, e as enxadristas do COC estão com sangue nos olhos para conquistarem ainda mais.

Atualmente, está sendo realizado os Jogos Escolares do Paraná (JEPS), que reúne alunos de colégios de várias cidades para competirem seus determinados esportes.

“O Colégio COC Centro se destacou bastante na competição por equipes. Como não jogamos a fase municipal, fomos direto para a regional, onde são realizadas várias fases até chegar na final”, explica o professor Poul Roger, que vem desempenhando um trabalho incrível com as enxadristas no dia-a-dia, as treinando e incentivando a paixão pelo xadrez.

A regional foi realizada na cidade paranaense de Rio Negro e a equipe feminina da categoria B deu um show de talento, conquistado duas vagas, sendo para o primeiro e segundo lugar. Com isso, puderam disputar a fase macrorregional em Campo Largo.

A macrorregional é um torneio difícil, já que apenas campeões e vice-campeões participam. E as alunas do COC conseguiram conquistar mais um título para Araucária, vencendo essa competição contra o Colégio Protásio de Carvalho, localizado em Curitiba.

Essa vitória garantiu a participação das enxadristas araucarienses Luana Bockor, Gabriela Andrade, Heloísa Theodoro e Isabela Carraro, na final da competição estadual, que será realizada na cidade de Campo Mourão entre os dias 13 e 16 de julho.

“Além disso, também temos aulas com turmas iniciantes, médio e avançados. Participamos do circuito escolar de São José dos Pinhais, que reúne mais de 1.000 alunos de instituições de ensino públicas e privadas. As meninas estão conquistando várias medalhas e estou muito orgulhoso de tudo o que já conseguimos realizar, e estou confiante que conquistaremos ainda mais”, o professor Poul se emociona.