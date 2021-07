Sabadão é dia de vacinação contra a Covid para 48 anos ou mais e 2º dose sem agendamento

Foto: Carlos Poly

Neste sábado, 3 de julho, haverá vacinação contra a Covid-19 em três pontos da cidade. A campanha imunizará com a primeira dose os araucarienses de 48 anos ou mais. Também serão vacinados os cidadãos com indicação para a tomada da dose dois de reforço nesta semana. As pessoas aptas à vacinação podem procurar o Parque Cachoeira e a Unidade Básica de Saúde do Jardim Industrial, das 9h às 16h, sem realizar agendamento prévio.

A Secretaria Municipal de Saúde explica que neste mutirão a imunização no Parque Cachoeira será realizada apenas dentro do sistema drive-thu, já na UBS do Industrial, o ponto será fixo. Além de um documento de identificação com foto, os araucarienses devem apresentar a caderneta de vacinação.

Lembrando que os intervalos recomendados de cada fabricante das vacinas usadas na campanha de vacinação no município são os seguintes: Pfizer e Astrazeneca: três meses, Coronavac: 28 dias. Mais informações sobre a vacina podem ser obtidas no Disk Corona 0800-642-5250.

Texto: PMA e Redação