A Escola de Canto e Técnica Vocal Patrícia Santos convida a comunidade de Araucária para assistir a 3ª edição da Cantata de Natal, um evento emocionante realizado em parceria com a Paróquia Senhor Bom Jesus. O recital “O Tempo, a Boa Nova e o Compromisso” acontecerá no próximo sábado, 20 de dezembro, às 20h, no Salão da Paróquia, localizado na Rua Bernardino Lemos, 20, bairro Costeira.

O espetáculo musical celebra o espírito natalino com um grande elenco. São mais de 50 vozes dos talentosos alunos de Canto e Técnica Vocal, que interpretarão um repertório de clássicos natalinos, com arranjos exclusivos da professora Patrícia Santos. A Cantata contará com participações especiais dos alunos de Iniciação Musical (violão e teclado) dos cursos que acontecem na Paróquia e o acompanhamento musical do professor de piano Marco Antônio Pereira e seus alunos.

“A Cantata inclui intervenções teatrais emocionantes, representadas pelos jovens da Paróquia e essa parceria é fundamental, pois já é um local fértil que reúne alunos formando cantores e instrumentistas, dirigidos pela nossa escola”, afirma Patrícia.

Para tornar a noite ainda mais completa e deliciosa, durante a Cantata haverá uma Noite do Pastel, onde todos poderão vivenciar um momento de confraternização.

