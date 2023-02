Sábado (25) é dia de lazer e diversão para crianças e jovens no Estádio do Tupy

Um dia de lazer e repleto de muita diversão para crianças e jovens é o que promete o evento que será promovido pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), no próximo sábado (25/02). As atividades terão participação gratuita, para crianças e jovens entre 2 e 15 anos, e acontecem no horário das 14h às 17h, no Centro Esportivo Ludovico Bylnoski, Estádio do Tupy, localizado no bairro Campina da Barra.

Haverá camas elásticas, piscinas de bolinhas, distribuição de algodão-doce, atividades artísticas com pinturas à base de tinta guache e gincanas repletas de desafios. Além de proporcionar entretenimento para os participantes, o evento tem o objetivo de oportunizar o acesso às atividades de lazer para as comunidades mais distantes e carentes, oferecendo uma opção a mais de diversão nos fins de semana. Sendo assim, pais e filhos poderão desfrutar de uma tarde descontraída e inesquecível juntos.

A SMEL comunica que se chover no dia, o evento será cancelado.

Foto de: Carlos Poly/SMCS.