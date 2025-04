Sábado de aleluia terá benção de alimentos no Parque Cachoeira.

A programação de sábado, 19 de abril, do Feriado Fest, que acontece neste final de semana no Parque Cachoeira, vai incluir um momento especial de bênção dos alimentos. O ato está marcado para acontecer às 17h.

O gesto remete a uma tradição que envolve muitas famílias do Município, que é abençoar os alimentos que serão consumidos no Domingo de Páscoa. Toda a comunidade é convidada a participar levando seus alimentos ao pavilhão montado próximo à entrada principal do Parque Cachoeira. O momento será comandado pelo padre Marcos Lourenço Cardoso.

Muitas atrações

O Feriado Fest ocorre nos dias 19, 20 e 21 de abril, sempre das 10h às 22 horas. No sábado, a programação do Feriado Fest também inclui: às 12 horas, a presença confirmada do humorista Gui Santana, em um momento de interação com o público, além de uma cerimônia de abertura. Na sequência, às 16 horas, haverá uma atração cultural. O dia terá ainda, às 19 horas, a apresentação da 4 Ever.

Já no domingo (20), às 12 horas, o evento contará com a apresentação de Patricia Santos. Às 16 horas, haverá Débora Grassi e banda e, às 19 horas, a dupla Jonas e Joel.

Na Segunda-feira (21), último dia do evento, a programação terá, às 12 horas, a apresentação de Fernando Vieira. Às 16 horas, será a vez de Marllon Maia Jazz Band, seguida por Italo e Fernando (sertanejo), às 18 horas, e do Bachega, às 19 horas.

Muitas opções

Ao longo desses três dias, a praça de alimentação terá uma ampla oferta de opções gastronômicas, como sanduíche/lanche, hambúrguer artesanal, porções, sorvetes, comidas típicas e chopp, entre outras. Os visitantes também contarão com produtos hortifrutis direto dos produtores rurais locais (sábado e segunda, das 10 às 22h, e domingo, das 15 às 22h). O evento terá ainda exposição de stands de empresas parceiras e um espaço kids com brinquedos (das 14 às 22h).