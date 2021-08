Sábado é dia de mutirão nas UBS de Araucária

As Unidades Básicas de Saúde estarão de postas abertas à população neste sábado, 13 de agosto, das 08h às 17h, para um mutirão de coleta de preventivo e agendamento de mamografia. Além destes serviços, também haverá uma ação importante de avaliação da saúde bucal de gestantes, bebês e orientações individuais sobre amamentação.

A Secretaria Municipal de Saúde explica que as vagas são limitadas, portanto, as mulheres araucarienses devem fazer o agendamento prévio para o atendimento diretamente em suas Unidade de Saúde por telefone. Para fazer a coleta do preventivo, é necessário ter idade mínima de 25 anos e para a mamografia 50 anos. Essas são as idades preconizadas pelo Ministério da Saúde.

O mutirão não será realizado nas UBS´s que são de apoio, como a unidade Alvorada, Capinzal, Onças, Rio Abaixinho e Boa Vista. Nas demais, a ação será realizada normalmente.

