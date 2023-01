Sábado tem bazar das brechozeiras em frente ao Ginásio Joval

No próximo sábado (21/01) as brechozeiras de Araucária convidam a população para visitar o bazar organizado por elas, que acontecerá das 10h às 17h, na rua Ceará, 74, em frente ao Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. Dez brechós participarão do evento, vendendo roupas de adulto e infantil, calçados, brinquedos e acessórios, com preço máximo de R$5,00.

As organizadoras reforçam que todas as peças são higienizadas e selecionadas com muito cuidado, e ainda terão precinhos especiais, acessíveis para todas as pessoas. “Venham aproveitar esta oportunidade e renovar seu guardarroupa”, convida o grupo.