A Federação Paranaense de Futebol definiu os confrontos das quartas de final da Terceirona Paranaense 2025 e a boa notícia é que a SAF Araucária está classificada. A competição foi paralisada por uma semana devido aos julgamentos no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR), e será retomada neste sábado (18), com o início da disputa do mata-mata.

O Grêmio Maringá foi punido com a perda de 13 pontos por escalação irregular de um atleta. Com isso, a equipe foi eliminada, e o Oeste Brasil ficou com a vaga na próxima fase por ser o segundo melhor terceiro colocado, levando em conta o aproveitamento na primeira fase. Já o Araucária, que também passou pelo julgamento do TJD, foi absolvido.

No próximo sábado (18), às 15h30, o Araucária enfrentará o CE União no jogo de ida, no Estádio Anilado, em Francisco Beltrão. Os demais confrontos serão entre Oeste Brasil X Prudentópolis, Verê X REC e City London X Cambé.

As partidas de volta das quartas de final da Terceirona ocorrem no final de semana do dia 24/10, com datas e horários a definir.

Edição n.º 1487.