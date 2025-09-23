O esquecimento é algo comum na vida das pessoas, porém, quando se torna algo frequente e ocorre com coisas que não deveriam ser esquecidas com facilidade, se torna uma situação preocupante e que deve ser analisada por um profissional. O neurologista Hudson Fameli, cooperado Unimed da Clínica São Vicente, explicará como identificar a doença de Alzheimer e como o diagnóstico e o tratamento são feitos.

Segundo o doutor, os sinais iniciais são sutis e facilmente confundidos com o envelhecimento natural. Alguns dos principais sinais, são: a perda de memória recente, a dificuldade para se orientar em locais conhecidos e mudanças de comportamento.

Saiba com identificar e quais são os tratamentos para o Alzheimer
Foto: Divulgação. O médico ressalta que manter hábitos saudáveis pode ajudar a reduzir os riscos de desenvolver a doença

Não há uma prevenção que seja totalmente eficiente, mas como em muitas outras doenças, manter hábitos saudáveis sempre pode ajudar a reduzir os riscos. “Atividade física, alimentação equilibrada, controle de doenças como hipertensão e diabetes, além do estímulo cognitivo, contribuem para a saúde do cérebro. O diagnóstico do Alzheimer é feito por avaliação clínica e exames complementares, e quanto mais cedo identificado, maiores as chances de retardar a evolução da doença”, acrescenta o médico.

Atualmente, os sintomas podem ser controlados com medicamentos específicos e terapias de apoio, como fisioterapia, terapia ocupacional e estimulação cognitiva. De acordo com o neurologista, a motivação da doença pode ser uma combinação entre fator genético, envelhecimento e estilo de vida. Ter histórico familiar aumenta a probabilidade, mas não significa que a doença será inevitável.

“O Alzheimer não afeta apenas quem é diagnosticado, mas toda a família. Informação, acolhimento e acompanhamento especializado são fundamentais para atravessar esse caminho com dignidade e qualidade de vida”, finaliza.

SERVIÇO

O neurologista Hudson Fameli, atua com o CRM 19619 e CBO 225112, sendo cooperado Unimed da Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no Centro. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000.

Edição n.º 1483. Victória Malinowski.