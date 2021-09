Saiba como ficam os serviços no feriado municipal desta terça-feira

Foto: divulgação

A Prefeitura de Araucária decretou ponto facultativo na segunda-feira, 6 de setembro, véspera do feriado nacional em comemoração à Independência do Brasil, celebrado no dia 7. Com isso, o expediente nas repartições públicas do município será suspenso. Confira o que vai funcionar durante o feriado.

O serviço de limpeza pública, como a coleta de lixo orgânico e de materiais recicláveis, ocorrerá normalmente no feriado e no ponto facultativo. Os ônibus do sistema TRIAR circularão no horário de domingo na terça-feira,7. Na segunda-feira, 6, as linhas circularão normalmente. A Guarda Municipal atenderá as ocorrências normalmente nos dois dias. Os moradores podem solicitar apoio pelo 153.

Já os serviços de urgência e emergência, como os da Unidade de Pronto Atendimento e SAMU, o Centro Especial de Combate à Covid-19 (CECC) e DISK CORONA, pelo 0800 642 5250, acontecem sem nenhuma interrupção ao longo dos próximos dias. Por estarem na lista de serviços essenciais, o Laboratório Municipal e a Vigilância Epidemiológica também devem funcionar no ponto facultativo. As unidades básicas de saúde, que não são unidades de urgência e emergência, estarão fechadas no feriado e no ponto facultativo.

Texto: PMA e Redação