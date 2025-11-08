A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso de duas substâncias químicas — o TPO (óxido de difenilfosfina) e o DMPT (ou DTMA, dimetil-p-toluidina) — em produtos cosméticos, como esmaltes e unhas em gel. A medida, aprovada no dia 29 de outubro, tem como objetivo proteger a população de riscos relacionados ao câncer e a problemas reprodutivos.

As substâncias banidas são o TPO — óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina — e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Esses compostos são usados em produtos para unhas artificiais em gel e esmaltes em gel, que exigem exposição à luz ultravioleta (UV) ou LED durante o processo de fixação.

De acordo com estudos internacionais, o DMPT é classificado como potencialmente cancerígeno em humanos, enquanto o TPO é considerado tóxico para a reprodução e pode prejudicar a fertilidade. A decisão da Agência tem como foco tanto a proteção das pessoas que utilizam esses produtos quanto a dos profissionais que trabalham diariamente com eles em salões de beleza.

Segundo a Anvisa, as duas substâncias podem ser substituídas facilmente pela indústria, sem prejuízo à qualidade dos produtos. As empresas e estabelecimentos têm 90 dias para suspender a venda ou utilizar cosméticos que contenham os compostos proibidos.

Em Araucária, o Departamento de Vigilância em Saúde está atento à medida preventiva adotada pela Anvisa, e informa que todos os estabelecimentos de interesse à saúde e de saúde devem ter um responsável técnico que responda pelos serviços desempenhados perante as atividades econômicas aos quais seus CNAEs – Classificação Nacional das Atividades Econômicas são cadastrados. Também deve ser de responsabilidade desses estabelecimentos estar de acordo com as normativas da Anvisa.

“Como salões de beleza são atividades econômicas de baixo risco de acordo com a legislação sanitária vigente, as fiscalizações ocorrem mediante denúncias de irregularidades. As denúncias podem ser encaminhadas via Ouvidoria da Saúde”, orienta o departamento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-643-7744 (ligação gratuita) ou (41) 3614-7723.

PRECAUÇÕES
Como saber se o produto contém as substâncias proibidas pela Anvisa? O primeiro passo é verificar o rótulo ou a lista de ingredientes. Se você encontrar as substâncias no rótulo do seu esmalte, informe o fabricante ou o salão de beleza sobre a proibição, dê preferência a marcas que já tenham reformulado os cosméticos.

As substâncias podem aparecer com nomes diferentes, em português ou inglês, confira:

TPO (CAS nº 75980-60-8)
Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide
Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide
Óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina
Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)
2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide
(Diphenylphosphoryl)(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
(Diphenylphosphoryl)(mesityl)methanone

DMPT ou DTMA
(CAS nº 99-97-8)
N,N-dimethyl-p-toluidine
Dimethyltolylamine
Dimetil-4-toluidina
N,N-dimetil-p-toluidina
4-methyl-N,N-dimethylaniline
4-Dimethylaminotoluene

Edição n.º 1490.