Saiba o que é a coxartrose e como identificar os sintomas da doença

Muitas pessoas podem não conhecer a palavra ‘coxartrose’ e nem saber o que significa, mas a maioria deve sentir as dores ao ter essa doença. Segundo o doutor Daniel André Baldasso, ortopedista especialista em quadril da Clínica São Vicente, a coxartrose é o desgaste da cartilagem que reveste o quadril, permitindo um movimento fluido da articulação, sem contato direto dos ossos.

Essa doença afeta principalmente pessoas acima de 60 anos, com maior incidência entre as mulheres. As principais causas são: impacto femoroacetabular, proeminências ósseas no quadril que raspam na cartilagem; displasia do quadril, uma má formação do osso da bacia; e osteonecrose, perda do suprimento de sangue da cabeça do fêmur. “Também pode ocorrer em pessoas mais jovens devido a osteonecrose e impacto femoroacetabular, além de fraturas ou doenças reumatológicas (artrites)”, explica o doutor Daniel.

Foto: Divulgação. Dr Daniel relata que a fisioterapia é essencial para recuperação do paciente.

Não é difícil identificar os primeiros sinais da coxartrose. As pessoas devem prestar atenção se conseguem realizar atividades cotidianas ou se locomover sem grande dificuldade, como uma dor na virilha que irradia para a frente da coxa, restrição de movimentação do quadril e dificuldade ao cruzar a perna e ao agachar.

Após identificar esses sintomas, o paciente deve procurar um médico. O especialista irá orientar o paciente para fazer um raio X da bacia ou uma ressonância magnética, onde a doença poderá ser confirmada. “O tratamento para artrose do quadril é individualizado e de longa duração, dependendo da gravidade e dos sintomas do paciente, podendo durar muitos anos. Em casos com falha de tratamento com medicações e reabilitação, a cirurgia pode ser uma solução”, declara o médico.

Segundo ele, seja qual for a fase em que a doença esteja, a fisioterapia é essencial para a recuperação, já que trabalha no alongamento e reforço muscular. “A viscossuplementação é uma técnica utilizada para a reposição dos líquidos nas articulações. Este procedimento é feito com ácido hialurônico, uma substância natural que visa melhorar as dores do paciente. O ácido hialurônico proporciona lubrificação articular, onde facilita o movimento articular, reduzindo o atrito; absorção de impacto, que age como um amortecedor; e nutrição da cartilagem, que possui grande quantidade de água e glicosaminoglicanas. O corticoide pode ser associado para reduzir a inflamação local”, sugere.

O doutor Daniel comenta que é utilizada a classificação Tönnis para definir a gravidade da coxartrose. Segundo ele, no estágio III, a doença é considerada irreversível e tem indicação de cirurgia. Essa fase pode ser identificada quando são visualizados grandes cistos ósseos, deformidades na cabeça do fêmur, e colapso do espaço da cartilagem, onde fica o contato de osso sobre osso. “Em estágios avançados da doença, pode ser necessário recorrer à Artroplastia Total do Quadril, um procedimento cirúrgico no qual a articulação danificada é substituída por uma prótese artificial. A cirurgia de prótese no quadril é reconhecida como um dos procedimentos cirúrgicos mais bem-sucedidos e eficazes na ortopedia moderna sendo, inclusive, eleita a cirurgia do século em 2007. Apresenta elevadas taxas de sucesso, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes”, descreve o médico.

Ele orienta que as pessoas evitem seguir alguns maus hábitos que podem contribuir com o desgaste do quadril, como a alimentação inadequada, com excesso de produtos industrializados, refrigerantes e processados; noites com qualidade ou quantidade inadequadas de sono têm influência negativa na saúde óssea; sedentarismo e obesidade que geram sobrecargas articulares e excesso de hormônios inflamatórios; tabagismo, o cigarro é nocivo ao tecido ósseo, e também a várias partes do corpo; e o alcoolismo, pois o álcool é tóxico para tecidos ósseos e musculares, seu consumo excessivo aumenta o risco de osteonecrose e osteoporose.

Edição n.º 1459. Victória Malinowski.