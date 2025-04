Saiba os cuidados para evitar doenças e alergias respiratórias em épocas de calor

Nos últimos tempos o país tem enfrentado uma onda de calor oscilante e preocupante, levando muitas pessoas a buscarem maneiras de se refrescar. No entanto, é essencial tomar alguns cuidados com a saúde, pois o clima quente pode agravar problemas respiratórios e aumentar o risco de alergias.

O doutor Emerson Franceschi, otorrinolaringologista da Clínica São Vicente, explica que a baixa umidade do ar nesse período pode causar desconforto respiratório, aumentando as chances de doenças pulmonares, além de piorar quadros de rinite e sinusite. Além da baixa umidade, a poluição também é um fator essencial, já que se espalha pelo ar mais lentamente, o que acaba contribuindo para os problemas respiratórios.

As pessoas mais afetadas são as predispostas devido à asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e pessoas imunodeficientes, com baixa imunidade. Crianças e idosos também entram no grupo daqueles que acabam sofrendo mais com essa situação.

Foto: Divulgação. Dr Emerson diz que a baixa umidade do ar pode provocar doenças pulmonares e piorar quadros de rinite e sinusite.

Segundo o médico, os principais incômodos que os pacientes relatam são: sensação de falta de ar; tosse; irritação na garganta, nos olhos e nariz; secreções no nariz e na tosse; coceira nos olhos; olhos vermelhos; coriza; sensação de obstrução nasal; leves incômodos para engolir; sensação de secura na boca; e aperto no peito.

“Temos que tomar alguns cuidados não só com a umidade do ar, mas com o uso de ar-condicionado, uma vez que muito baixas as temperaturas do ambiente, o sistema respiratório fica um pouco mais lento em sua defesa natural e assim dificulta a higiene nasal ou a higiene oral fisiológica comum, normal do nosso organismo. Isso acaba causando um ressecamento das membranas, mucosas do nariz e da garganta, podendo aumentar o risco de infecções de vias respiratórias”, conta o doutor Emerson.

A orientação é que a temperatura do ar-condicionado fique próximo de 21 e 22°C, onde possa refrescar o ambiente sem comprometer a saúde. Além disso, a limpeza dos filtros do ar-condicionado precisa ser frequente, já que pode acumular poeira, pólen e outras partículas que desencadeiam as alergias.

Para os pacientes, são recomendadas a hidratação diária e uma boa higiene nasal, podendo ser com soro fisiológico ou em uma lavagem do rosto e da região nasal. O médico orienta o uso de umidificadores de ar, e evitar exposições ao calor e ao sol forte.

Em relação aos exercícios, o doutor Emerson menciona que é preciso tomar cuidado e que a hidratação deve aumentar durante as atividades. “Sabemos que os pacientes facilmente encontram muitas informações pela internet, porém, nem todas são de fontes confiáveis. Mesmo que o paciente realize pesquisas aleatórias, sugerimos sempre que não acredite em tudo que a internet mostra, mas que gere dúvidas que sejam esclarecidas com o profissional adequado, como o otorrinolaringologista ou o pneumologista”, finaliza.

SERVIÇO

A Clínica São Vicente está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no Centro. Os telefones para contato são: (41) 3552-4000 ou WhatsApp (41) 98780-1440.

Edição n.º 1458. Victória Malinowski.